Domenica Live, ospiti 19 gennaio: chi ci sarà da Barbara d’Urso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Domenica Live, 19 gennaio: Paola Caruso torna da Barbara d’Urso Non si ferma un secondo, Barbara d’Urso, e dopo il ritono di Pomeriggio Cinque, ecco che è pronta a tornare con Live Non è la d’Urso con un parterre ricco di ospiti tra cui anche la cantante di ‘Quando nasce un amore’ e ‘Ti lascerò’. Oltre all’appuntamento con Live Non è la d’Urso alle 21.20, al pomeriggio Barbara d’Urso inviterà a Domenica Live il 19 gennaio nuovamente Paola Caruso con il figlio Michelino. Si vocifera di un riavvicinamento tra lei e il padre del bambino (Francesco Caserta) e di un nuovo scontro con Moreno Merlo. Ma gli ospiti di Domenica non finiscono certo qui. Barbara d’Urso a Domenica Live: documenti choc su Salvo Veneziano Quali sono gli argomenti che tengono banco in televisione ultimamente? L’esclusione di Salvo Veneziano ... Leggi la notizia su lanostratv

