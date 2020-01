Domenica In, le anticipazioni sugli ospiti di Mara Venier (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ancora una ghiotta rosa di ospiti per la Domenica In di Mara Venier, pronta alla nuova puntata del prossimo 19 gennaio. Secondo le anticipazioni di TvBlog, la conduttrice si prepara ad accogliere alcuni dei più grandi nomi del firmamento dello spettacolo nazionale. Domenica In: puntata del 19 gennaio Motori caldissimi per la nuova puntata di Domenica In, in onda il prossimo 19 gennaio, a partire dalle 14, nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai. Mara Venier continua a stupire con ospiti e temi di grande interesse per un ampio bacino di telespettatori, e la sua verve sembra aver restituito linfa vitale a un contenitore non sempre immune da accenti di sofferenza in termini di ascolti. Per la conduttrice, prossima al grande palcoscenico dell’Ariston per Sanremo (Amadeus l’avrebbe scelta per la serata finale della kermesse), è un anno che parte con una marcia ... Leggi la notizia su thesocialpost

