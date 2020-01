Domenica IN anticipazioni: da Mara Venier tanti ospiti e tanto Sanremo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una nuova imperdibile puntata di Domenica IN il 19 gennaio 2020. Dopo gli ottimi ascolti di Domenica Mara Venier torna con un nuovo appuntamento e anche questa settimana si parlerà di Sanremo. Ma non solo! C’è da dire che di polemiche ce ne sono state parecchie questa settimana e visto che Mara è una delle donne che Amadeus ha voluto al suo fianco, potremmo ascoltare anche la sua replica per capire quello che ne pensa di tutto il caos delle ultime ore! Vedremo… In attesa della diretta ecco le anticipazioni per la puntata di Domenica IN del 19 gennaio 2020. Domenica IN anticipazioni: TUTTI GLI ospiti DEL 19 GENNAIO 2020 La puntata di Domenica IN del 19 gennaio 2020 si aprirà con una ampia intervista alla soprano e attrice Katia Ricciarelli, che quest’ anno festeggia 50 anni di carriera.Teo Teocoli interverrà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

