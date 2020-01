Disabili, in Lombardia migliaia di famiglie col fiato sospeso: “Due settimane per annullare i tagli” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Due settimane di tempo per annullare i tagli e riscrivere una delibera che rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie. In Lombardia i caregiver, genitori e parenti che assistono persone Disabili, sono da giorni col fiato sospeso. Tra loro c'è Marco Capelli, 58enne lecchese, che da dieci anni assiste la moglie malata di Sla, che non nasconde la sua amarezza: "Solo pensare un taglio di questo tipo significa non avere una coscienza. Le famiglie si stanno dissanguando". Se la norma non sarà modificata entro il primo febbraio, come chiesto da una mozione del Pd passata in Consiglio regionale anche con i voti della maggioranza, rischiano di vedersi ridotto di un terzo il sostegno economico da parte della Regione. "È tutto sotto controllo, abbiamo contezza di tutte le situazioni e non ci saranno interruzioni", ha dichiarato a Fanpage.it l'assessore regionale al Welfare, Stefano ... Leggi la notizia su fanpage

