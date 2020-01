Dipartimento di Stato Usa: “Possibili attacchi terroristici in Italia” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dipartimento di Stato Usa: “Possibili attacchi terroristici in Italia” Secondo il Dipartimento di Stato Usa in Italia potrebbero verificarsi “possibili attacchi terroristici”. In un avviso del 15 gennaio, infatti, il Dipartimento di Stato americano invita i connazionali che intendono recarsi in Italia a “esercitare una maggiore cautela in Italia a causa del terrorismo”. L’Italia, quindi, viene confermata al livello di guardia 2 (su un totale di 4), dal momento che “i gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi”. “Possono attaccare con poco o nessun preavviso – si legge ancora nella nota – colpendo località turistiche, centri di trasporto, mercati o centri commerciali, strutture del governo locale, hotel, club, ristoranti, luoghi di culto, parchi, importanti eventi sportivi e culturali, ... Leggi la notizia su tpi

HuffPostItalia : Il dipartimento di Stato Usa conferma il 'livello 2' per il rischio terrorismo in Italia - closimo82corona : RT @Antonio89806538: il #DipartimentodiStato #USA ci avverte che è alto il rischio #Terrorismo in #Italia. In #Libia sono giunti circa 2000… - Yogaolic : RT @HuffPostItalia: Il dipartimento di Stato Usa conferma il 'livello 2' per il rischio terrorismo in Italia -