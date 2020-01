Difesa obbligata con la Fiorentina, ultima chiamata per Fabian Ruiz (Di venerdì 17 gennaio 2020) La rifinitura prima del match di domani sera contro la Fiorentina non allevia l’emergenza-Difesa per il Napoli. Maksimovic e Koulibaly si sono sottoposti a terapie e poi hanno lavorato in palestra, mentre l’assenza di Mario Rui per squalifica impone a Gattuso una linea a 4 obbligata, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, e al centro Luperto, che stringerà i denti nonostante l’influenza accusata martedì. Koulibaly sta provando a forzare il recupero, ma Gattuso ha fatto capire in conferenza stampa che non lo rischierà. A centrocampo Fabian Ruiz è insidiato dal nuovo acquisto Demme, un po’ meno da Lobotka. In attacco Milik titolare con Callejon e Insigne ai lati. Mertens rientrato dal Belgio ha svolto un allenamento differenziato e non è nella lista dei convocati. In porta ancora Ospina, con Meret convocato ma in panchina. L'articolo Difesa obbligata con la ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Difesa obbligata con la Fiorentina, ultima chiamata per Fabian Ruiz Contro i viola Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce,… - trapani24h : Gds: “Difesa obbligata e Silipo dal primo minuto. Ecco come Pergolizzi rilancia il Palermo contro il …… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Difesa obbligata e #Silipo dal primo minuto. Ecco come #Pergolizzi rilancia il #Palermo contro il #Roccella'… -