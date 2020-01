Diana Del Bufalo ha un nuovo amore? La smentita della conduttrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non c’è nessun nuovo amore nella vita di Diana Del Bufalo, la conduttrice smentisce il pettegolezzo su Instagram Al centro dell’attenzione del gossip ancora una volta Diana Del Bufalo, la nota conduttrice il mese scorso, tramite un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che lei e Paolo Ruffini si sono lasciati. La Del Bufalo aveva svelato ai suoi tantissimi fan di essere molto delusa e arrabbiata, tra le tante cose aveva infatti detto: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento.” Dopo la rottura con Paolo Ruffini, si è già parlato più volte di un nuovo amore nella vita di Diana Del Bufalo. Poche settimane fa si era parlato di un presunto flirt con Edoardo, fratello di ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

_roxy_diana : RT @rimvooji: la fine di fake love coincide perfettamente con l’inizio di #BlackSwan nella versione di spotify. hanno seriamente collegato… - Master_Meeting : Una terrazza panoramica con vista a 360° sui tetti del centro storico di Roma aperta 365 giorno l’anno!… - davegattopardo : RT @nonleggerlo: Nel 1997 governava #Prodi, il #Vicenza vinceva la #CoppaItalia, l’#Inter perdeva l’Uefa ai rigori, morivano Diana, Madre T… -