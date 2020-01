Diana Del Bufalo è fidanzata? La verità dell’attrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ora che la storia d’amore con Paolo Ruffini è definitivamente giunta al termine Diana Del Bufalo è al centro di numerosi gossip e pettegolezzi: uno degli ultimi riguarda una presunta liaison tra l’attrice e Cristiano Caccamo. Diana Del Bufalo: single o fidanzata? In tanti si sono chiesti se Diana Del Bufalo fosse finalmente fidanzata oppure no: di recente sono spuntate sui social alcune foto che ritraggono l’attrice in compagnia di Cristiano Caccamo, e nello scatto i due sarebbero sembrati piuttosto intimi. L’attrice, da poco tornata single dopo la rottura da Paolo Ruffini, ha categoricamente smentito il gossip: “Non credete a queste stupidaggini!”, ha scritto ai fan. Precedentemente si era vociferato anche che lei e e il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, avessero avuto una liaison insieme: voce smentita anche questa. Insomma, al momento ... Leggi la notizia su notizie

peterkama : RT @nonleggerlo: Nel 1997 governava #Prodi, il #Vicenza vinceva la #CoppaItalia, l’#Inter perdeva l’Uefa ai rigori, morivano Diana, Madre T… - GiovisCarpi : RT @nonleggerlo: Nel 1997 governava #Prodi, il #Vicenza vinceva la #CoppaItalia, l’#Inter perdeva l’Uefa ai rigori, morivano Diana, Madre T… - alexarmuzzi : RT @nonleggerlo: Nel 1997 governava #Prodi, il #Vicenza vinceva la #CoppaItalia, l’#Inter perdeva l’Uefa ai rigori, morivano Diana, Madre T… -