Destiny 2 accoglie la campagna di raccolta fondi Guardiani per l'Australia (Di venerdì 17 gennaio 2020) La campagna di raccolta fondi di Bungie, Guardiani per l'Australia è ora attiva su Bungie Store e Bungie Store EU per supportare la lotta contro gli incendi e gli sforzi per salvare tutti gli animali. Fan di Destiny 2 e non solo a raccolta, trovate tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Gli incendi boschivi che stanno sconvolgendo l'Australia sono stati devastanti. Molte persone hanno perso la loro casa, i vigili del fuoco stanno rischiando la loro vita ogni giorno e una cifra stimata di centinaia di milioni di animali selvatici è caduta vittima degli incendi.Tutti i profitti saranno donate direttamente a WIRES, la più grande associazione Australiana per il salvataggio della fauna selvatica e alla NSW Rural Fire Service, che presta servizio nello stato del Nuovo Galles del Sud, dove gli incendi sono stati oltremodo devastanti e hanno un disperato bisogno di contenimento.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

