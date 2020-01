Denny Mendez ricorda a Elisabetta Gregoraci che le ha soffiato il posto nel 2002: la ruota gira (Foto) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nessun attacco diretto di Denny Mendez nei confronti di Elisabetta Gregoraci ma l’ex Miss Italia dopo la bomba sganciata dall’ex di Briatore sgancia anche la sua (foto). Se Elisabetta ha voluto far sapere a tutti che secondo lei Nicola Savino ha costretto la Rai a farla fuori da L’Altro festival, Denny le ricorda che nel 2002 a lei è accaduto lo stesso proprio a causa sua. La testimonianza sui social è forte, la Mendez non mette in dubbio la bravura e la professionalità della collega ma si toglie un sassolino dalla scarpa dicendo che la ruota gira. Aggiunge che la capisce benissimo, che è dura mandare giù un boccone come questo, che se Savino ha davvero colpa si deve prendere le sue responsabilità perché una donna non va trattata in questo modo. Quasi 20 anni fa però toccò a lei la stessa sorte e spiega tutto con il sorriso. SUL CASO Gregoraci A SANREMO INTERVIENE Denny Mendez “Ho letto ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

