Decreto sisma, c’è un buco: rimozione delle macerie bloccata. Conte assicura soluzione in Milleproroghe. Le aziende: “Troppo tardi” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci sono ancora oltre 700mila tonnellate di macerie da rimuovere. Cumuli ancora visibili passando per i comuni del cratere del sisma del Centro Italia del 2016. Eppure una “svista” nel Decreto sisma, convertito in legge il 23 dicembre 2019, dal primo gennaio ha bloccato tutti i lavori. Con il prolungamento dello stato di emergenza per un ulteriore anno, fino a dicembre 2020, infatti, è stata implicitamente prolungata anche la norma relativa alla raccolta e allo smaltimento dei detriti, ma non quella per il rinnovo delle concessioni dei centri di deposito temporaneo. Il risultato è paradossale: le macerie, in via ipotetica, possono essere trasportate, ma non depositate e quindi lavorate nei siti. Il blocco, spiega la Cosmari srl, ditta concessionaria dell’incarico nella Regione Marche – quella, tra le quattro colpite dal terremoto, con il più alto numero di macerie ancora per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

