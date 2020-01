Dazi, l’Unione europea impugnerà l’accordo commerciale Cina-Usa davanti al Wto «in caso di danni» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dazi: l’Unione europea impugnerà l’accordo commerciale Cina–Usa davanti all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) se creerà «distorsioni» nel mercato che danneggino le società Ue. Lo ha detto l’ambasciatore europeo a Pechino, Nicolas Chapuis, secondo quanto riporta l’Ansa. Chapuis ha assicurato che l’Ue «monitorerà l’attuazione» della ‘fase uno’ del’accordo che è stato firmato mercoledì dal presidente americano Donald Trump e dal vicepremier cinese Liu He. «A nostro avviso, gli obiettivi quantitativi non sono compatibili se provocano distorsioni negli scambi commerciali. Se così fosse, andremo al Wto per risolvere la questione», ha avvertito l’ambasciatore Ue. Chapuis ha riferito che durante una riunione al ministero degli Esteri cinese gli sono state comunque fornite «assicurazioni formali sul fatto ... Leggi la notizia su open.online

