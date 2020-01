D’Anna presenta Benevento-Pisa: “La sosta nasconde sempre insidie” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – E’ uno dei doppi ex della sfida in programma domenica al Ciro Vigorito. Emanuele D’Anna ha presentato il match tra Benevento e Pisa ai microfoni di PisainVideo prevedendo un match incerto: “Sulla carta sarà una gara molto complicata per il Pisa, ma quando l’arbitro fischia l’inizio può accadere di tutto. Naturalmente il Benevento ha dimostrato uno strapotere incredibile, ma dopo la sosta invernale c’è sempre l’insidia di commettere qualche passo falso. Sono certo che i nerazzurri non andranno al Vigorito a fare le barricate, conosco mister D’Angelo”. D’Anna, che ha vestito la maglia giallorossa in 105 occasioni tra il 2009 e il 2013, ha parlato anche di mercato: “Quello di gennaio sposta difficilmente gli equilibri, perché si corre il rischio di rompere quanto costruito ... Leggi la notizia su anteprima24

