Dalla corruzione agli appalti ecco come agisce la nuova mafia (Di venerdì 17 gennaio 2020) La relazione semestrale della Dia sulla mafia mette in evidenza un quadro allarmante delle capacità dei boss di penetrare nel tessuto economico e sociale del Paese. ROMA – E’ emergenza mafia. A dirlo è la relazione semestrale della Dia inviata al Parlamento. Un documento di 668 pagine che traccia un quadro allarmante della capacità dei boss di penetrare nel tessuto economico e sociale del Paese. Da Nord a Sud, ormai la maggior parte dell’Italia è ‘in mano’ alle cosche con la ‘Ndrangheta che ormai è ovunque. Un ‘modello’ emulato negli ultimi tempi a Foggia con il boss Matteo Messina Denaro che è diventato un vero e proprio punto di riferimento per Trapani. E la camorra? E in Campania si sta aprendo un nuovo scenario. Da una parte le famiglie strutturate e dall’altra parte le cosche ‘giovani’ con affiliati ... Leggi la notizia su newsmondo

