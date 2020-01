Dal profilo di coppia, la moglie di Amadeus risponde alle polemiche sul "passo indietro" (Di venerdì 17 gennaio 2020) In difesa del marito, interviene Giovanna Civitillo. Dopo le polemiche per una frase pronunciata da Amadeus in conferenza stampa - che sosteneva di aver scelto Francesca Sofia Novello, modella 25enne fidanzata di Valentino Rossi, per la sua capacità di stare accanto a un grande uomo, un passo indietro - la moglie del prossimo conduttore di Sanremo è intervenuta su Instgram.“A volte ‘un passo avanti’, A volte ‘un passo indietro‘. Spesso ‘Accanto’,ma soprattutto la cosa più importante sempre sempre felice. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”, scrive in un post apparso sull’account che porta i loro nomi. La sostengono nei commenti i fan della coppia, che portano avanti la difesa del conduttore, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

