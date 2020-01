Dakar 2020, risultato dodicesima tappa Quad, Camion e SSV: Casale, Karginov e Currie si difendono e conquistano il rally (Di venerdì 17 gennaio 2020) La dodicesima e ultima tappa della Dakar 2020 è andata in archivio senza grossi scossoni nei piani alti della classifica generale nelle altre categorie del rally raid più importante ed impegnativo al mondo. La carovana della Maratona del Deserto ha affrontato quest’oggi gli ultimi 167 chilometri di prova speciale nella frazione con partenza a Haradh e arrivo a Qiddiya, caratterizzata da un percorso molto vario in cui si sono alternate sabbia, dune, terra e asfalto. Tra i Quad il cileno Ignacio Casale ha certificato il suo terzo trionfo alla Dakar (dopo il 2014 ed il 2018) chiudendo in quarta posizione la tappa odierna a 4’17” dal sorprendente vincitore polacco Arkadiusz Linder, capace di aggiudicarsi così un successo di tappa alla sua prima partecipazione. Seconda piazza parziale per il cileno Giovanni Enrico a 1’21” dalla testa, mentre il francese Simon ... Leggi la notizia su oasport

