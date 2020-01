Da Montesanto al Giappone: il “Cuore di Napoli” fa il giro del mondo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dalla stazione della Cumana a Montesanto, nel cuore storico di Napoli, fino alla lontana Osaka in Giappone, l’istallazione artistica di “Cuore di Napoli” fa il giro del mondo. Il progetto artistico realizzato dal corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dopo la prima installazione a Porta Capuana e la recente nella stazione di Montesanto, nei pressi dell’antico mercato della Pignasecca, ha raggiunto anche il sud del Giappone grazie ad una pizzeria napoletana locale. “Il nostro segno è volato a 9.684 Km da Napoli – raccontano, quasi increduli, via social gli artisti napoletani – grazie a 99 Pizza Napoletana Gourmet per aver accolto un frammento della nostra opera”. La pizzeria napoletana di Osaka ha voluto così premiare il progetto artistico esponendo fuori al proprio locale ... Leggi la notizia su anteprima24

Montesanto Giappone Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Montesanto Giappone