Da Israele i sensori e puntatori laser per i pattugliatori della Guardia di Finanza

Arrivano da Israele i sofisticati sensori elettro-ottici e i puntatori laser destinati alle nuove unità navali della Guardia di Finanza. Con un comunicato emesso a fine novembre 2019, TAMAM (la divisione specializzata nel settore elettronico e dei droni navali di IAI - Israel Aerospace Industries) ha reso noto che fornirà i sistemi MiniPOP EO/IR dotati di un'unità di comando e controllo avanzata alla società italiana FB Design S.r.l.. Quest'ultima ha ottenuto dalla Guardia di Finanza una (...)

