D-Tox film stasera in tv 17 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di venerdì 17 gennaio 2020) D-Tox è il film stasera in tv venerdì 17 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. È un thriller del 2002, diretto da Jim Gillespie, con Sylvester Stallone e Christopher Fulford. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVD-Tox film stasera in tv: cast e schedaUSCITO IL: 15 marzo 2002GENERE: Azione, Drammatico, ThrillerANNO: 2002REGIA: Jim Gillespiecast: Sylvester Stallone, Christopher Fulford, Sean Patrick Flanery, Tom Berenger, Charles S. Dutton, Polly Walker, Kris Kristofferson, Robert Patrick Mif, Dina Meyer, Stephen LangDURATA: 96 MinutiD-Tox film stasera in tv: tramaJack Malloy è un agente dell’FBI sconvolto dalla morte della sua fidanzata e di un suo collega uccisi da un poliziotto maniaco. Da quel momento inizia a bere ... Leggi la notizia su cubemagazine

Tox film Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tox film