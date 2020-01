Cuneo fiscale: il bonus da 1200 euro in busta paga (Di venerdì 17 gennaio 2020) Per il taglio del Cuneo fiscale il governo prepara un bonus da 1200 euro annui in busta paga. Il decreto per il taglio del Cuneo fiscale per 14 milioni di lavoratori dipendenti è pronto. Dopo il vertice di oggi con i sindacati, durante il quale si metteranno a registro gli ultimi dettagli, la prossima settimana è previsto il varo del provvedimento che farà scattare il bonus presumibilmente con la busta paga di luglio. Per il 2021 servirà 1 miliardo in più. Racconta oggi Repubblica: Confermando le anticipazioni dei giorni scorsi l’operazione farà perno sostanzialmente sul meccanismo del bonus Renzi di 80 euro che si rafforza, si allarga e si spezza in tre fasce. La prima fascia, tra 8.000 e 28 mila euro avrà 100 euro al mese, cioè 1.200 euro all’anno: dunque gli attuali fruitori del bonus di 80 euro (tra gli 8.000 e i 26 mila) saliranno a 100 e in questa prima fascia entreranno anche ... Leggi la notizia su nextquotidiano

