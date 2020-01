Crisi industriali in Campania, indagine Cgil-Ires: colpiti soprattutto il settore metalmeccanico ed edilizia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il territorio maggiormente interessato alle Crisi industriali è Napoli, ma in modo uniforme anche le altre province della Campania, proporzionalmente alle preesistenze industriali, con particolare gravità nei territori di Avellino, Benevento e Caserta dove maggiormente le Crisi produttive incidono sull’economia locale. Emerge dall’indagine di Cgil e Ires Campania sulle Crisi e le vertenze aperte nel 2019. L’indagine ha permesso di censire 120 realtà produttive, nelle quali sono occupati 20.900 lavoratori coinvolti in processi di Crisi e ristrutturazione. I licenziamenti già effettuati o previsti dalle procedure in corso sono oltre 1.600. Gli esuberi dichiarati, in particolare in rapporto ai contratti di solidarietà operanti, sono oltre 4.700. I settori maggiormente colpiti sono quelli metalmeccanico, in particolare dell’automotive, l’indotto aeronautico e ... Leggi la notizia su ildenaro

