Così il Duce eliminò Luigi Fulci | il liberale che sapeva troppo

Francesco Perfetti Un saggio rivela come l'ex ministro, inviso al Regime, fu astutamente avvelenato con dosi letali di chinino Francesco Perfetti Il 7 ottobre 1930 l'avvocato antifascista Luigi Fulci, già ministro per le Poste e i Telegrafi nei governi Facta, venne raccolto barcollante dai fedeli famigli nella sua abitazione romana. Qualche giorno dopo, l'11 ottobre, dopo lunga agonia, quest'uomo politico di sentimenti liberali spirò. La sua morte venne ufficialmente attribuita a un attacco di malaria perniciosa. Già all'epoca circolarono voci e sospetti sul fatto che il decesso dell'ex deputato non fosse dovuto a cause naturali ma fosse, piuttosto, l'esito di un delitto politico. I suoi discendenti, primo fra tutti l'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, sono riusciti, negli ultimi anni, a ottenere il permesso di estumulazione della salma e a farne eseguire analisi cliniche ed esami

