Cos’è lo Beer Yoga, la pratica di fare yoga bevendo birra (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nato in California e diventato famoso in tutto il mondo. La disciplina antica dello yoga può essere accompagnata da qualche sorso di birra Una lezione di Beer yoga a Melbourne (Fonte foto: Getty Images) Come è nata ed in cosa consiste: la pratica nominata “Beer yoga”, che non si allontana dalla disciplina indiana. Non è possibile appprezzarla a tutte le lezioni, ma è arrivata da un po’, anche in Europa. Leggi anche: Sanremo 2020, Gregoraci accusa Nicola Savino: “Sono stata esclusa” fare yoga e bere birra contemporaneamente: si può Una lezione di Beer yoga a Melbourne (Fonte foto: Getty Images) Se non riuscite a convincere il vostro compagno a seguirvi ad una lezione di yoga, forse, qui troverete la soluzione. Ebbene sì, esiste, non da molto, lo Beer yoga. In California, dove è stato inventato, ha avuto molto successo, tanto da ... Leggi la notizia su chenews

