Cormezz: contro la Lazio gli ultras della curva B potrebbero tornare al San Paolo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 5 novembre è stato l’inizio del periodo nero per il Napoli, non solo per quanto successo negli spogliatoi, ma anche per la decisione degli ultras della curva B di cominciare lo sciopero del tifo. Le ragioni risiedevano nel nuovo regolamento d0uso che, secondo gli ultras, gli impediva di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre. Impossibile dunque tifare e fare bene il proprio lavoro, si scelse così la strada della contrapposizione e dell’abbandono dello stadio. Dal quel 5 novembre infatti il Napoli gioca in casa in una cornice desolata di pochissimo pubblico, complice anche le prestazioni deludenti che non richiamano i tifosi. Anche sabato per la gara contro la Fiorentina la situazione non è destinata a cambiare, nonostante anche le istituzioni cittadine si siano impegnate per trovare una soluzione L’amministrazione comunale sta provando la strada della ... Leggi la notizia su ilnapolista

