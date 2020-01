Convocati Fiorentina: doppia pesante assenza in attacco (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella lista dei Convocati della Fiorentina ci sono due pasanti assenze in attacco: Boateng e Ribery. Questi i Convocati viola: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Zurkowski Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic. L'articolo Convocati Fiorentina: doppia pesante assenza in attacco proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

