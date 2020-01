Contrari al voto di espulsione, gli Usa riprendono le attività in Iraq (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo dieci giorni di fermo, gli Stati Uniti hanno ripreso le operazioni contro lo Stato Islamico in Iraq. A riferirlo, alcuni funzionari americani, secondo i quali presto ricominceranno anche i programmi di addestramento delle forze irachene nel Paese, in merito ai quali rimarrebbero da definire alcuni dettagli sul miglioramento delle condizioni di sicurezza per i soldati americani. L’escalation tra Iraq e Usa La missione americana in Iraq era stata interrotta il 5 gennaio, in seguito al lancio, da parte statunitense, di una serie di raid all’interno del territorio nazionale iracheno, mirati a colpire le forze iraniane presenti nel Paese e culminati nell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani (3 gennaio). Una violazione della sovranità nazionale, secondo il Parlamento iracheno, che si era subito riunito (5 gennaio) per decretare l’espulsione delle circa ... Leggi la notizia su it.insideover

