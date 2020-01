Contadino si sente male e ha un infarto: aggredito e divorato dai suoi maiali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un Contadino di 71 anni è morto divorato dai suoi maiali che l’hanno aggredito dopo che aveva avuto malore, probabilmente un infarto. È quanto successo in Polonia, come riferisce il Daily Mail: l’uomo, di cui i media locali hanno diffuso solo il cognome, Krzysztof, era andato a raccogliere l’acqua da un pozzo nella sua fattoria nel villaggio di Osiek, nel sud-ovest del Paese, quando ha avuto un malore improvviso e si è accasciato al suolo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia è stato allora che i suoi 12 maiali (di razza Mangalica ungherese) lo hanno aggredito: a trovare i suoi resti è stato un vicino. “Il corpo di un uomo è stato trovato da un vicino che ha informato i servizi di emergenza. L’uomo è stato visto l’ultima volta il 31 dicembre quando è andato a prendere l’acqua dal suo pozzo, lì dove è stato trovato il cadavere”, ha fatto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

