Conferenza stampa Mazzarri: «Verdi ha risposto in allenamento, domani farà bene» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri, le parole del tecnico alla vigilia di Sassuolo Torino: «Verdi? Ha chiesto scusa e risposto sul campo» Mazzarri non si fida. E così, dopo tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia, il tecnico granata cerca di mantenere alta l’asticella dell’attenzione dei suoi alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo. «Può essere una partita trappola, affrontiamo una squadra che gioca a calcio e che non merita l’attuale classifica». Verdi – «Se viene a chiedere scusa, come ha fatto, dimostra di rispettare i suoi compagni. Ha risposto sul campo in allenamento. E i giocatori devono fare così: ho visto un giocatore carico e sono fiducioso che domani possa far bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - Viceitaly : Guarda Amadeus 'distruggere' anni di emancipazione femminile alla conferenza stampa di Sanremo - IlContiAndrea : Esco ora da pilates, scusatemi. Ma le accuse di presunto sessismo ad #Amadeus, due giorni dopo la conferenza stamp… -