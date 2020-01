Condividete l'abbonamento su Netflix? Attenzione: potrebbe arrivare uno stop (Di venerdì 17 gennaio 2020) È una pratica consolidata, che ora rischia di scomparire: il “password sharing”, ovvero la condivisione di password che permette a più utenti di utilizzare l’abbonamento ad uno stesso servizio potrebbe presto essere messa al bando da Netflix. Per battere la concorrenza di AppleTV+, di Disney+ e di Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming ha bisogno di maggiori risorse. Ecco perché ha deciso di adottare delle tattiche “user friendly” contro il fenomeno. L’abitudine di condividere il proprio abbonamento con amici e parenti è ben radicata negli utenti di Netflix, i quali sanno bene che non è prevista alcuna limitazione al numero di device associabili a ogni account. Inoltre i piani Standard e Premium permettono di visualizzare i contenuti rispettivamente su due e su quattro dispositivi in contemporanea. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

