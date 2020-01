Concorsone da 1512 posti al Comune di Roma. Raggi: «Rigeneriamo la macchina amministrativa» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Comune di Roma lancia il nuovo attesissimo nuovo Concorsone. A questo giro sono 1512 i posti messi a bando dal Campidoglio. Di questi, 42 sono quelli destinati a dirigenti. L’ultimo concorso del Comune risale all’era della giunta Alemanno e «gli ultimi vincitori e idonei – ha spiegato l’assessore alle Risorse umane Antonio De Santis – saranno assunti nel 2020. E dal 2021 – ha assicurato – si inizierà ad attingere dai vincitori del nuovo bando». «Nel 2016 il 18% dei dipendenti era over 60 e il 40% tra i 51 e i 60 anni. Per il ricambio generazionale abbiamo messo in campo un lavoro titanico con l’assunzione tra il 2016 e il 2020 di 6mila persone nei vari settori: personale amministrativo, maestre e insegnanti, agenti di polizia locale, tecnici e giardinieri», afferma la sindaca Virginia Raggi. «In sostanza, una persona su 4 che lavora ... Leggi la notizia su open.online

ZenatiDavide : #Italia Nuovo concorsone al comune di Roma: 1.512 posti a bando in primavera: Cercansi 1.470 non dirigenti e 42 dir… - RiganteLeonardo : Nuovo concorsone al comune di Roma: 1.512 posti a bando in primavera - Il Sole 24 ORE ... da questi piccoli “trascu… - 24notizieItalia : Nuovo concorsone al comune di Roma: 1.512 posti a bando in primavera -