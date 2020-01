Concessioni | Autostrade lancia un piano da 7 | 5 miliardi e tenta la “pacificazione” con il

Prescrizione - Conte : “Italia Viva valuti la riforma nel merito. Revoca Concessioni ad Autostrade? Dossier in arrivo” : “Ho fatto vari incontri sulla riforma del processo penale. Non mi piace parlare di Prescrizione. Quella è una norma in un disegno più complessivo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad Algeri. “Mi aspetto che Italia Viva la possa valutare nel merito”, ha sottolineato. “Parlo dellaRevoca della concessione ad Autostrade per l’Italia un giorno sì e uno no, la mia posizione non cambia. Il Dossier ...

Autostrade : De Micheli - ‘revisione Concessioni per migliorare servizio e sicurezza’ : Milano, 10 gen. (Adnkronos) – “Noi stiamo facendo le revisioni. Le revisioni sono per migliorare il servizio, la qualità, la sicurezza e il rapporto fra pubblico e privato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a margine di una visita ala stazione M4 di Linate, a Milano, a chi le chiedeva della possibilità di modificare i contratti per fare in modo che i concessionari possano ...

Zingaretti : su Concessioni Autostrade se ne occupa il governo : Modena, 9 gen. (askanews) – La decisione di revocare le concessioni ad Autostrade “non può essere né un giudizio politico, né un giudizio prevenuto e neanche avere superficialità”. Bisogna “entrare nel merito” così come “sta facendo il governo”: lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, da Modena, dove si trova in tour elettorale per sostenere Bonaccini. “Di questo tema se ne deve ...

M5S : "Nessuno sconto ad Autostrade - avanti con la revoca delle Concessioni" : Una maxi multa ad Autostrade in alternativa alla revoca delle concessioni? Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo secco no: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti", riferiscono a Tgcom24 fonti interne al M5S. "Ci sono le famiglie di 43 vittime che ancora attendono giustizia - fanno sapere ancora - . La revoca della concessione ad Autostrade va inoltre ...

Autostrade - maximulta al posto di revoca Concessioni? M5s : “Niente sconti - Stato non accetti carità” : Una maxi-multa nei confronti di Aspi al posto di una revoca delle concessioni autostradali. Questa è l'ipotesi di cui si sta parlando in queste ore per arrivare a una risoluzione del caso Autostrade. Ma i Cinque Stelle non ci stanno: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti", tagliano corto fonti pentastellate.Continua a leggere

Renzi si allinea al centrodestra su Autostrade e prescrizione : “In Aula voteremo contro revoca Concessioni. E pronti a via libera a legge Costa” : Garantisce che “la maggioranza regge tranquillamente” e che sia “più saggio per tutti arrivare a scadenza naturale della legislatura”. Ma annuncia che Italia viva voterà contro il governo, e insieme al centrodestra, sulla revoca delle concessioni di Autostrade e, “se il ministro Alfonso Bonafede non trova una soluzione”, anche sulla prescrizione. L’ex premier Matteo Renzi, intervistato da il Messaggero, ...

?Autostrade - il documento riservato : «Fallimento certo se c?è la revoca della Concessioni» : «Dopo la revoca della concessione, Atlantia sarà un?azienda decotta, meglio non affidarle Alitalia», diceva sei mesi fa l?allora vicepremier e ministro dello Sviluppo...

Autostrade - fallimento se arriva la revoca delle Concessioni : Un dossier riservato chiarirebbe la portata del danno in caso di decisioni affrettate. In caso di ritiro della concessione senza indennizzo ad Autostrade per l’Italia mancherebbero i fondi necessari a sopravvivere. Autostrade per l’Italia verso il fallimento, in caso di revoca delle concessioni. Una prospettiva drammatica, ma che potrebbe essere veritiera. Almeno così racconterebbe un […] L'articolo Autostrade, fallimento se ...

Autostrade - il PD apre alla revoca delle Concessioni e Italia Viva si dissocia : Uno dei nodi che il governo giallo-rosso si è portato dietro dal 2019 anche nell’anno nuovo è quello della revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. A riguardo il Partito Democratico, tramite la voce del ministro dei Trasporti dem Paola de Micheli ha fatto un passo avanti, andando incontro anche al Movimento 5 Stelle che continua a spingere perché questa avvenga. Non sono sulla stessa linea invece i renziani di Italia ...

Autostrade - frenata sulla revoca Scontro M5S-Mit sulle Concessioni : Dopo il crollo di un pezzo di soffitto in una galleria della A26 vicino a Genova avvenuto il giorno prima dell?ultimo dell?anno, Autostrade per l?Italia (Aspi) è di nuovo nel...

Autostrade - stop ai rincari sul 95% della rete. Il governo : controlli più rapidi. M5S : Concessioni da revocare : De Micheli ha chiesto ad Aspi di ridurre da tre a due mesi i tempi di verifica di tutte le Autostrade e le gallerie gestite dal concessionario. Istituito un Osservatorio tecnico che si riunirà ogni 10 giorni presso la sede del Ministero, affinchè venga rispettato il cronoprogramma. Chiusi intanto due cantieri sull'A10 e A12. Toti: «Il governo ci coinvolga». Rixi attacca: «Imperdonabili i ritardi del Mit sui controlli»

Autostrade - in Spagna diventano gratuiti 600 km. M5s : “Non rinnovate Concessioni a società controllata da Atlantia. Farlo anche qui” : Da mezzanotte in Spagna quasi 600 chilometri di Autostrade sono diventate gratuite. Il motivo? Sono scadute le concessioni ad alcune società private e il governo non le ha rinnovate. I tratti interessati sono in particolare la Cadice-Siviglia e la Tarragona-Valencia-Alicante. Una notizia subito rilanciata dal blog delle Stelle, visto che tra le società che non si sono viste rinnovare la concessione c’è anche Abertis, controllata al 50% da ...

Di Maio rilancia : “Nuovo contratto di governo - su Autostrade possiamo revocare le Concessioni” : Diversi i punti toccati dal capo politico del M5s nel corso di una diretta Facebook lanciata in occasione dell'inizio del nuovo anno: dallo stato di salute dello stesso Movimento a quello del governo, passando per uno dei temi al centro dell'attenzione mediatica, le concessioni stradali. "Dobbiamo dire ai cittadini cosa vogliamo fare nei prossimi tre anni e entro quando lo vogliamo fare" ha ricordato Di Maio.Continua a leggere

Revoca Concessioni Autostrade - Di Maio : “Si perdono i profitti dei Benetton? Giusto perché non hanno mantenuto il Ponte Morandi” : “Attenzione non facciamoci fregare. Tutta la retorica che si perdono i posti di lavoro” con la Revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton, ed è Giusto perché non hanno fatto il loro dovere per mantenere quel Ponte“. Così Luigi Di Maio in una diretta Facebook commenta la situazione di Aspi. “Io non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno ...