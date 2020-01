Concerto in ricordo di Murolo, si va verso il sold out (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria per il Concerto dedicato a Roberto Murolo che ha già registrato tante richieste giunte agli organizzatori della Mb Concerti, da ogni parte d’Italia, dal Nord al Sud. Si prevede il tutto esaurito anche perché ci saranno solo 180 posti alla Sala Pasolini. Obiettivo dell’iniziativa presentata questa mattina dall’assessore alla cultura del Comune di Salerno, Tonia Willburger, è omaggiare Roberto Murolo, chanconnier indimenticato della canzone napoletana a 108 anni dalla nascita e 17 dalla scomparsa. Il Concerto, in programma domenica 19 gennaio alle 20, avrà come protagonista il chitarrista Espedito De Marino, che per 21 anni ha suonato con Murolo e che proporrà canzoni, anche inediti, intercalate da episodi della vita del grande artista partenopeo. In virtù ... Leggi la notizia su anteprima24

BCaraffi : @IlLeo13 Ricordo un suo concerto in piazza San Marco a Venezia, se non erro nel lontano 97. Uno spettacolo - Dragone43800107 : @alycecappellaio @senzaE41222297 @MarcoEmmevi69 @YouTube Ricordo come fosse ieri il concerto di Monza ?? - voodoolove14 : RT @schizzidisole: Non so cos'abbia questa foto. È sfocata e indefinita, ma è una delle mie preferite, perché rappresenta quello che sono p… -