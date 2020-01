Come venerdì 17 è diventato un giorno sfortunato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che vogliate definirla eptacaidecafobia, scaramanzia o semplice prudenza – ché va bene la razionalità, ma non si sa mai – ci risiamo: è ancora una volta venerdì 17. E se siete tra quelli particolarmente convinti che una semplice combinazione di numero e giorno della settimana possa influire negativamente sul flusso degli eventi, forse non vi farà piacere sapere che quest’anno ce ne saranno addirittura tre – 17 gennaio, 17 aprile, 17 luglio – tutti incastrati nel bel mezzo di un anno bisestile. Respirate, adesso, perché questo è il punto della storia in cui potreste essere tentati dall’idea di prendere tre giorni di ferie a lavoro o di correre al supermercato più vicino per accumulare scorte. Esiste invece un’alternativa più economica, anche se non necessariamente esaustiva, ed è quella di scoprire cosa si cela davvero dietro questa credenza popolare. Perché ogni ... Leggi la notizia su wired

