Come proteggersi dalle chiamate indesiderate (Di sabato 18 gennaio 2020) Ogni italiano sul proprio smartphone o sul telefono fisso riceve una chiamata indesiderata ogni tre giorni. Le telefonate moleste da Leggi la notizia su laprimapagina

infoitinterno : Dieta, orari e mascherine: tutti i consigli su come proteggersi dallo smog - freebuzz83 : Non assorbire l’energia negativa degli altri è molto importante per la nostra salute emotiva - SrlSystema : Quali sono le domande da porsi per comprendere le criticità di un progetto? Ce lo spiega Carmelo Coglitore in quest… -