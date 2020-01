Come collegare iPhone alla TV (Di venerdì 17 gennaio 2020) Con i moderni televisori, caratterizzati da un’ottima qualità audio/video, potrebbe essere piacevole guardare i contenuti multimediali presenti sul vostro iPhone oppure i contenuti in streaming su uno schermo più grande. Tutto questo diventa possibile grazie leggi di più... Leggi la notizia su chimerarevo

hobismysmile : Cioè oof non so come spiegarmi! Dakr concept? E ok. Melodia? E ok. Ma per il resto secondo me lo scopo dei bangtan… - TikaliaMarty : @YoongiBlackMic e come dici, qualcosa di non umano o bestiale, di spaventoso, come la seconda parte della intro Sha… - Tecnologyblog_1 : Come collegare la tua PS4 al FRITZ! Box -