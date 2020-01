Clima DICEMBRE 2019, in Italia è stato il più caldo da quasi 200 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 2019, come già ampiamente sottolineato, è passato alla storia come l'anno più caldo mai registrato in Europa. In Italia non è andata diversamente, con il 2019 che si è piazzato al quarto posto fra i più caldi della storia. Con il 2019 si è peraltro chiuso il decennio più caldo della storia. Un contributo determinante su questo 2019 estremo è venuto dal mese di DICEMBRE, risultato il più caldo mai registrato nel Vecchio Continente con una temperatura media di ben 3,2 gradi più elevata rispetto a quella del periodo di riferimento standard (1981-2010). DICEMBRE è stato eccezionalmente caldo, rispetto al Clima tipico del periodo, soprattutto nelle nazioni centro-settentrionali del Continente, ma anche in Russia, il tutto in un quadro anomalo invernale che prosegue pressoché invariato anche a gennaio. In Italia le anomalie sono state meno estreme, ma sufficienti per ... Leggi la notizia su meteogiornale

