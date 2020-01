Claudio Martelli e Lia Quartapelle sposi: il matrimonio a Tel Aviv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lei, 37 anni, è la capogruppo del partito democratico in commissione Esteri alla Camera. Lui, 76 anni, era il numero due del Psi. Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sposeranno a Tel Aviv, in Israele. L'atto di pubblicazione di matrimonio è sull'albo pretorio del Comune di Milano. Claudio Martelli è stato il braccio destro di Bettino Craxi prima di Tangentopol ed ex ministro delle Giustizia. Lontano dai riflettori La loro relazione, vissuta lontano dai riflettori, era stata anticipata solo da qualche gossip, poche le apparizioni pubbliche insieme. Martelli, che ha anche un passato da europarlamentare, nel 2005 ha abbandonato definitivamente la politica. Ha condotto programmi su Canale5 e Italia1, oltre a curare uno spazio sul settimanale "Oggi". Leggi la notizia su tg24.sky

fattoquotidiano : Per Claudio Martelli, #Craxi era “un rifugiato”. Scappava dai bombardamenti di monetine [LEGGI… - SkyTG24 : Claudio Martelli e Lia Quartapelle sposi: il matrimonio a Tel Aviv - EnricoMarotta83 : Auguri Claudio! -