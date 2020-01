Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sposeranno a Tel Aviv: a Milano le pubblicazioni di matrimonio tra l’ex ministro socialista e la deputata dem (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fiori d’arancioper Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia ed ex braccio destro di Bettino Craxi e Lia Quartapelle, parlamentare Pd: si sono sposati a Tel Aviv e l’atto di pubblicazione di matrimonio è sull’albo pretorio del Comune di Milano. La loro relazione, vissuta lontano dai riflettori, era stata anticipata solo da poche indiscrezioni su Dagospia: più gossip che notizie, soprattutto considerata la differenza di età, ma nessun apparizione pubblica. Lei, 37 anni, è la capogruppo del partito democratico in commissione Esteri alla Camera. Lui, 76 anni, era il numero due del Psi prima di Tangentopoli, poi europarlamentare: nel 2005 l’abbandono definitivo alla politica. Ha condotto programmi su Canale5 e Italia1, oltre a curare uno spazio su Oggi. L'articolo Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sposeranno a Tel Aviv: a Milano le pubblicazioni di matrimonio tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

