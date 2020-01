Classifica finale moto Dakar 2020: Ricky Brabec chiude con 16 minuti su Quintanilla e 24 su Price (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ricky Brabec ce l’ha fatta. Al termine di una cavalcata impeccabile, lo statunitense ha vinto la Dakar 2020 per quanto riguarda le moto, gestendo l’ampio margine che era stato in grado di costruire giorno dopo giorno. Da quando è salito in vetta alla generale non ha più lasciato speranze ai rivali, che chiudono con gap ampi. Secondo posto per il cileno Pablo Quintanilla a 16:26, mentre è terzo Toby Price a 24:06. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio la Classifica finale della quarantaduesima edizione della Dakar. Classifica finale Dakar 2020 – moto POS. N° PILOTA moto TEMPO DISTACCO PENALITA’ 1 9 Ricky Brabec MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 40H 02′ 36” 2 5 PABLO Quintanilla ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA 40H 19′ 02” + 00H 16′ 26” 3 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 40H 26′ 42” + 00H ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Classifica finale moto #Dakar2020: Ricky #Brabec chiude con 16 minuti su #Quintanilla e 24 su #Price - RiccardoLana2 : RT @ChrisElMuss: Ora l'ideale sarebbe battere il Toro in coppa e fare filotto con Udinese, Brescia e Verona. Poi guardare la classifica e v… - shergion_ : Classifica finale: 1. Memorable 2. Hair Love 3. Sister 4. Kitbull 5. Dcera Hanno mantenuto la tradizione di consum… -