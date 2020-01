Classifica Dakar 2020 Auto: Carlos Sainz precede Al-Attiyah e Peterhansel, 13° Fernando Alonso (Di venerdì 17 gennaio 2020) La 42esima edizione della Dakar si è chiusa oggi, con il trionfo tra le Auto dello spagnolo Carlos Sainz. L’esperto condottiero della Mini trionfa così a 57 anni per la terza volta in carriera, raggiungendo proprio i due agguerriti rivali di questa edizione. Il qatariota Nasser Al-Attiyah le ha provate davvero tutte per recuperare dopo la foratura di martedì, dominando la complicata tappa di ieri e quella molto più corta e agevole odierna che ha portato la carovana da Haradh a Qiddiya in soli 167 chiometri cronometrati. Alla fine però il madrileno ha saputo gestire al meglio i 18′ accumulati nella decima frazione e ha chiuso con 6’21 di margine in tranquillità e senza rischi. Battuto per la seconda piazza invece il francese Stephane Peterhansel (Mini) che partiva questa mattina con soli 6″ di distacco dal rivale di Toyota ma oggi ha fatto decisamente peggio, ... Leggi la notizia su oasport

