Clamoroso: Spinazzola-Politano salta di nuovo. Lo scambio non si fa (Di venerdì 17 gennaio 2020) ‘Ancora no’. Sembra una di quelle scene dei film di Bud Spencer e Terence Hill in cui il cattivo di turno ancora non ha finito di prenderle. E, invece, questa non è una pellicola, al massimo la classica telenovela. salta di nuovo, e con buona probabilità definitivamente, lo scambio Spinazzola-Politano tra Roma e Inter, dopo che ieri sera l’affare sembrava andato in porto. A una nuova proposta dei nerazzurri (che avrebbero chiesto di far scattare l’obbligo di riscatto a 15 presenze da almeno 45′ ciascuna), secondo quanto filtra in questi concitati minuti, la Roma avrebbe risposto piccata chiedendo l’arrivo di Politano in prestito gratuito. Le parti sono ora molto distanti, le chanches di riaprire il dialogo ridotte al lumicino. I calciatori stanno tornando alle rispettive basi e, in particolare, Politano sarebbe rimasto molto ... Leggi la notizia su open.online

