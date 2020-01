Cina e Stati Uniti ridisegnano la mappa globale dell’energia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sembrano appartenere alla preistoria gli anni in cui gli Stati Uniti dipendevano in campo energetico dall’esportazione di risorse energetiche prelevate dal Medio Oriente. Eppure, quest’evento spartiacque è molto più recente di quanto non si possa immaginare. Come ricorda Il Sole 24 Ore, oggi gli Usa sono il primo Paese al mondo nella produzione di greggio e di gas naturale; un vantaggio non da poco nella sfida energetica contro i rivali cinesi. Già, perché la Cina, con i suoi 1,4 miliardi di abitanti, è il primo consumatore mondiale di energia. In altre parole, Washington e Pechino sono perfettamente complementari: una ha risorse a volontà (almeno per il momento), l’altra ne ha estremo bisogno. La logica vorrebbe che due superpotenze del genere si accordassero per sancire una partnership commerciale sulle fonti energetiche capace di accontentare entrambe le parti. La guerra dei ... Leggi la notizia su it.insideover

