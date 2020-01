Ciclocross, cinque gare per Van Aert da qui a fine stagione. Nel mirino il Campionato del Mondo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tramite il suo account Twitter, la Jumbo-Visma ha annunciato che Wout Van Aert ha in programma altre cinque gare di Ciclocross prima di dedicarsi al ciclismo su strada. Il fiammingo è di recente giunto 5° al Campionato nazionale belga vinto da Laurens Sweeck, dimostrando di avere una buona condizione nonostante i mesi passati ai box a causa dell’infortunio patito al Tour de France, e ora ha messo nel mirino il Campionato del Mondo di specialità che si terrà domenica 2 febbraio in quel di Dubendorf, Svizzera. Per preparare l’appuntamento iridato, Wout correrà sabato 25 il Kasteelcross di Zonnebeke e domenica 26 la tappa conclusiva di Coppa del Mondo che si terrà nei Paesi Bassi, a Hoogerheide. La sua stagione fangosa, però, non si fermerà alla rassegna iridata come quella dell’eterno rivale Mathieu van der Poel. Van Aert, infatti, sarà anche al via dell’ultima ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Ciclocross, cinque gare per Van Aert da qui a fine stagione. Nel mirino il Campionato del Mondo -