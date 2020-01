Ciclismo, Santos Women’s Tour Down Under 2020: risultato della seconda tappa. Amanda Spratt c’è! Tappa e maglia per la campionessa australiana (Di venerdì 17 gennaio 2020) Amanda Spratt non si è fatta trovare impreparata. Dall’alto della sua tripla corona al Santos Women’s Tour Down Under, ha già iniziato a scavare un piccolo solco in ottica classifica generale, conquistando tappa e maglia di leader in occasione della seconda frazione dell’edizione 2020 da Murray Bridge a Birdwood. Neo eletta campionessa nazionale australiana, la trentaduenne della Mitchelton-Scott, è tornata a riprendersi pian piano la sua corsa, e adesso sarà difficile contrastarla. La Spratt ha battuto in una lunga volata a tre la campionessa statunitense Ruth Winner (Trek-Segafredo) e la tedesca Liane Lippert (Team Sunweb). Lontane le italiane. La prima parte della tappa è stata caratterizzata da un forte vento che è riuscito a causare numerosi ventagli e una battaglia ancor più serrata per il primo sprint intermedio conquistato da Anastasia Chursina (Alé BTC Ljubljana) ... Leggi la notizia su oasport

