Ciclismo: nascono i Super Campionati Europei. Nel 2021 a Minsk presenti tutte le discipline (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande novità per il Ciclismo europeo. Sulla scia di quello che è successo a livello iridato, con l'UCI che ha organizzato a partire dal 2023 una rassegna valida per tutte le discipline, l'UEC (Unione Europea di Ciclismo) ha deciso di utilizzare la stessa idea. Nel 2021 e poi le annate successive, saranno presenti in calendario i Super Campionati Europei: UEC Super Cycling European Championships. Si comincia da Minsk, in Bielorussia: dall'1 al 15 agosto 2021. L'evento vedrà disputarsi le prove su strada (juniores, under 23 ed élite), MTB (giovani, juniores, under 23, élite e master), pista (élite), BMX Racing (challenge, juniores , under 23 ed élite), BMX Freestyle e granfondo.

