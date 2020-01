Ciclismo, la Ineos conferma Bernal e Thomas come leader al Tour de France. Ufficiale il ritorno di Carapaz al Giro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il team manager del Team Ineos Dave Brailsford, in un video postato sui canali social della squadra, ha confermato le indiscrezioni che da tempo giravano secondo cui Egan Bernal e Geraint Thomas si spartiranno nuovamente la leadership dello squadrone britannico al Tour de France. Richard Carapaz, invece, tornerà al Giro d’Italia per difendere il titolo conquistato nel 2019. Farà la Grande Boucle anche Chris Froome, sul quale, però, l’ex Sky ancora non si sente sicura di puntare dopo il bruttissimo infortunio della scorsa stagione. In un primo momento, durante lo scorso autunno, sembrava effettivamente che il quattro volte vincitore del Tour potesse guidare il sodalizio britannico sulla strade Francesi anche nel 2020. Negli ultimi tempi, però, il suo recupero è sembrato più lento del previsto e Ineos ha così preferito tutelarsi optando per un programma che non prevedesse la ... Leggi la notizia su oasport

