Chi vuole essere milionario ritorna, sfratta il Grande fratello Vip ed elimina il pubblico (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cambi di palinsesto in casa Mediaset e un gradito ritorno: da mercoledì 22 gennaio torna in tv Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Questo però comporta una nuova locazione per una delle due puntate settimanali del Grande fratello Vip che passa dalla doppietta mercoledì-venerdì a quella lunedì-venerdì aprendo e chiudendo così la settimana lavorativa: si parte da lunedì 20 gennaio col GF Vip in prima serata su Canale 5. Novità anche sul fronte dei contenuti per quanto riguarda il ritorno di Chi vuol essere milionario?. Chi vuol essere milionario? Un nuovo aiuto sostituisce il pubblico Cambiano infatti gli aiuti di cui può usufruire il concorrente. Dopo l’introduzione nella scorsa stagione del ‘Chiedilo a Gerry’ e l’eliminazione della telefonata a casa sostitutita da ‘Chiedilo al tuo esperto in studio’, dalla prossima puntata viene eliminato ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

