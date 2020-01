Chi è Pippo Callipo, il candidato del centrosinistra alle elezioni in Calabria (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chi è Pippo Callipo, il candidato del centrosinistra alle elezioni in Calabria Pippo Callipo CHI È – Filippo Callipo detto “Pippo” è un imprenditore calabrese e candidato alla carica di presidente della Regione Calabria per le elezioni regionali 2020. Callipo, che è un indipendente, è appoggiato dal centrosinistra. A sostenerlo sono le liste: Partito Democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria. Ex presidente della Confindustria calabrese, noto per aver più volte denunciato le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico calabrese, Callipo nel 2010 era stato il candidato di Italia dei Valori e radicali. La biografia di Pippo Callipo: un profilo Nome: Filippo Callipo detto “Pippo” Data di nascita: 22 giugno 1946 Luogo: Pizzo (Vibo Valentia) Lavoro: imprenditore del settore ittico, proprietario del Callipo Group Partito: indipendente sostenuto dal centrosinistra La ... Leggi la notizia su tpi

