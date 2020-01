Chef Perbellini deposita il brevetto della sua ‘cotoletta alla milanese’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo Chef stellato Giancarlo Perbellini ha depositato il brevetto della sua rivisitazione della 'cotoletta alla milanese', piatto simbolo di Milano. Si tratta, come detto, non della ricetta originale, ma di una rivisitazione in chiave moderna. Leggi la notizia su fanpage

TopChefIT : RT @mbatman60: Chef Perbellini brevetta la cotoletta alla milanese | Città - mbatman60 : Chef Perbellini brevetta la cotoletta alla milanese | Città - TopChefIT : RT @mbatman60: Lo #chef #Perbellini di #Verona brevetta la sua cotoletta alla milanese!! -