Checco Zalone, Massimo Boldi ha visto Tolo Tolo: "Lui come Benigni e Sordi" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo aver visto Tolo Tolo al cinema, Massimo Boldi ha lodato il film paragonando Checco Zalone ai mostri sacri della comicità Roberto Benigni e Alberto Sordi. Massimo Boldi campione d'incassi per anni con i cinepanettoni, ha detto la sua su Tolo Tolo. Dopo aver visto il film di Checco Zalone, Boldi ha commentato durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora paragonando Checco Zalone a Benigni e Sordi. Ecco le parole di Massimo Boldi riportate da Trend.it: "Ho una certa esperienza nel settore, ma non sono un critico cinematografico quindi parlo unicamente da fan e ammiratore del collega Checco. Mi aspettavo di ridere tanto, invece ho sorriso, quei sorrisi amari che più che divertire ci interrogano sul mondo che ci circonda, sulle sue debolezze e contraddizioni. ... Leggi la notizia su movieplayer

